Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Başkan Zararsız, ziyarette sendikanın çalışma ve faaliyetleri hakkında Vali Mehmet Ali Özkan’a bilgi verdi.

Ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getire Vali Özkan, Zararsız'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise, “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi vererek hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hüsn-ü kabulleri ve misafirperverlikleri için sayın valimize teşekkür ediyor, şehrimiz için yaptığı çalışmalarında başarılar diliyorum.