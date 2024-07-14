Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin, bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olduğunu belirten Başkan Zararsız, “Emir ve komuta zinciri dışında birtakım güçlerden emir alarak hareket eden asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, cebren ve hile ile devlet yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır” dedi.

Zararsız yayımlamış olduğu mesajında şu ifadeleri kullandı; “Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Kahraman Türk milleti, Çanakkale’de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. Milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere, o gece nasıl fırsat vermediysek bugün de aynı kararlılıkla, aynı duygularla yine o hainlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık, unutmayacağız. Her şartta ve koşulda vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık, bundan sonra da bu yolda mücadelemize devam edeceğiz. Hak İş, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Hak İş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” Alpaslan Demir