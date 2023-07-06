Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri köylerde parke yenileme çalışmalarına aralıksız sürüyor.

Yozgat İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada kilitli parke çalışmalarını yatırım programı içerisinde özel bir yer ayrıldığı dile getirilerek; ” Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyünde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde zarar gören yollarda parke yenileme çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan köylerimizin çevreyle ulaşımını sağlayan yollarını konforu artırırken diğer yandan da halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ise kilitli parke çalışmaları yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da köylerimizi modern bir görünüme kavuşturmak için kilitli parke çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir” denildi. Alpaslan Demir