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Son altı ayı zamsız geçiren emekliler, yeni yılda beklenen zam haberleriyle ilgili merak içinde. Temmuz ara zammında aradığını bulamayan emekliler, ocak ayındaki zammı beklemeye başladı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için her altı ayda bir yapılan zam hesaplamaları, bu kez en düşük emekli aylığı için dikkat çekici bir sonuç ortaya koyuyor.

Temmuz-ekim döneminde gerçekleşen yüksek enflasyon oranı, ocak ayında emekli aylıklarına etkisini gösterecek. Enflasyon yüzde 29.41'e ulaşırken, kasım ve aralık aylarında beklentilere göre yüzde 3'er artış yaşanması durumunda, emekli aylıklarına yüzde 37.3'lük bir zam yapılacak. Böylece en düşük emekli aylığı 10.300 TL'ye çıkacak.

2024'ün seçim yılı olması, emekli aylıklarına daha yüksek bir zam beklentisini gündeme getiriyor. Seçim atmosferiyle birlikte, ocak ayında belirlenecek zam oranının sürprizlerle dolu olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri de unutulmuyor. 2024 yılı başında, temmuzda yapılan zamların yanı sıra enflasyon farkına ilave olarak yüzde 15 hakem heyeti zammı alacak. Bu durumda memur maaşları yüzde 48.93 oranında artacak ve en düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak.

Ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, ekonomik gelişmelerin yanı sıra seçim yılı etkisiyle de büyük bir önem taşıyor. Hem emekliler hem de memurlar, beklenen zamların kendilerine nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.