Son altı ayın enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte, Yozgat’ta da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylıklarında artış yapılacak. Halihazırda 3504,84 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, Temmuz ayı itibarıyla zamlanacak.

SGK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan gelir almayan yaşlı vatandaşlar için sağlanan bu maaş, memur ve memur emeklileri ile SGK emeklilerinin Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını beklemesiyle birlikte artacak.

6 aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle maaş zam oranları da netleşti. Temmuzda kimin ne kadar maaş alacağı belli oldu.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. Yüzde 20 olarak belirlenen memur maaş zamları, yaşlılık aylığında da belirleyici olacak. Peki, 65 yaş üstü yaşlılar zam sonrası ne kadar maaş alacak?

Beklentilere göre, memur maaşlarına yapılacak yüzde 20'lik zam, 65 yaş aylığına da yansıtılacak. Böylece aylık ödeme miktarı 4205,80 TL'ye çıkacak.

Bu zam, özellikle SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur geliri olmayan yaşlı vatandaşlar için önemli bir maddi destek sağlayacak.