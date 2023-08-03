Medrese Mahallesi Söğütlüdere Caddesi’nde yol üzerine sandalye koyan bir vatandaşın yaptığı tek kişilik zam protestosu dikkat çekti. Ekmeğe ve gıda maddelerine yapılan zammı yoldan geçen araçlara yol vermeyerek protesto eden ve vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılmasına rağmen tepkisine son vermeyen vatandaşı yapılan arama üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yoldan çekilmesini sağladı. Polislerin kendisine yaptığı kısa açıklamanın ardından sandalyeyi yoldan alarak protestosuna son veren vatandaşın tepkisine yetkililerin kulak verip vermeyeceği bilinmiyor. Haber Merkezi