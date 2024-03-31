Batı Karadeniz ve Yozgat dahil 81 ilde iç sularda avlanma yasağı 1 Nisan'da başlıyor. Türkiye genelinde 1 Nisan - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında iç sularda avlanma yasağı uygulanacak. Bu karar, sürdürülebilir balıkçılığı ve ekosistem korumasını desteklemek amacıyla alınmıştır.

Karar, Türkiye'nin dört bir yanındaki iç sularda av yasağının başlangıcı olan Batı Karadeniz'den itibaren yürürlüğe girecek. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla alınan bu kararın denetimi, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, emniyet, jandarma ve belediye zabıtaları tarafından gerçekleştirilecek.

Hem ticari hem de amatör avcılar için bu yasaklara uymanın önemi büyüktür, çünkü bu, kendi menfaatleri ile su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir.

Yasak dönemi boyunca, balıkçı teknelerinin iç sularda faaliyet göstermesi ve av araç gereçlerini bulundurması yasaktır. Stok tespiti yapılan balıkların satışı, "stok tespit belgesi" ile gerçekleştirilebilir ve bu işlemler en geç 7 gün içinde tamamlanmalıdır.