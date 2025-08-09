2024 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 61,9 olarak açıklanmıştı.

Otellerde doluluk oranı Haziran’da yüzde 58'e düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Haziran ayı verilere göre Türkiye genelinde otellerin doluluk oranı Haziran 2025’te, geçen yılın aynı ayına kıyasla gerileyerek yüzde 57,83 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geceleme sayısı artsa da doluluk oranlarında yabancı turistlerin oranı yüzde 39,76, yerli turistlerin oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Haziran ayında yüzde 61,95 olan otellerin doluluk oranı, 2025’in aynı ayında yüzde 57,83 seviyesine indi.

Haziran ayında toplam geceleme sayısı 25 milyon 272 bin 640 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 24 milyon 591 bin 295’ti.

Gecelemelerin 17 milyon 374 bin 638’i yabancı turistler, 7 milyon 898 bin 2’si ise yerli turistler tarafından yapıldı.