Van doğal güzellikleri, verimli toprakları ve elverişli iklimiyle tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Van Gölü'nün etrafında konumlanmış bu kadim şehir, arkeolojik kazılar sayesinde Kalkolitik döneme kadar uzanan bir tarihe sahip olduğunu kanıtlamıştır. Ancak, Van'ın sadece geçmişi değil, aynı zamanda eski adı da merak konusu olmuştur. İşte Van’ın eski adı…

VAN’IN ESKİ ADI NEDİR?

Van'ın eski adı "Tuşpa" veya "Tosp" olarak bilinir. Bu isim, M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Krallığı döneminde kullanılmıştır. Urartu Kralı I. Sarduri tarafından kurulan Tuşpa, o dönemde Urartu Krallığı'nın başkenti olarak büyük bir öneme sahipti. Bu dönemde inşa edilen ve günümüzde hala ayakta duran Van Kalesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli bir eserdir.

Van, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Medler, Persler, Makedonyalılar, Partlar gibi büyük imparatorluklar Van'ı kendi kültürel etkileriyle şekillendirmişlerdir. Ayrıca, Roma ve Sasani İmparatorlukları arasındaki savaşlarda stratejik bir öneme sahip olan Van, hem Bizans hem de Sasani egemenliği altında kalmıştır.

İslam coğrafyasına dahil olması ise Hz. Osman döneminde gerçekleşmiştir. Sonrasında Selçuklular, Eyyubiler, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlılar gibi Türk devletlerinin egemenliği altında olan Van, bu dönemlerde inşa edilen camiler, medreseler ve diğer mimari eserlerle zenginleşmiştir.

Ermeni isyanları ve I. Dünya Savaşı sırasındaki olaylar nedeniyle Van, tarihinde karanlık bir dönem yaşamıştır. Ancak 1918'deki kurtuluşun ardından şehir yeniden inşa edilmeye başlanmıştır.

Günümüzde Van, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biridir. Van Gölü çevresinde yer alan bu şehir, tarih ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici bir hazine sunmaktadır. Van, hem tarihi hem de eski adıyla büyüleyici bir şehirdir. (Zekiye Doğan)