Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Veteriner Hekim Engin Hastaoğlu, hayvan sağlığının yanı sıra yaşının da önemli olduğunu söyledi.

Şap ve tüberküloz hastalığı hakkında bilgi veren Hastaoğlu, “Şap ve tüberküloz üreticilerimizin oldukça ekonomik kayıplar yaşadığı ciddi bulaşıcı hastalıklardır. Şap hastalığı viral bir hastalıktır. etkeni apto virüstür. 7 farklı sero tipi ülkemizde rastlanılmıştır. Tarım Bakanlığımız dönemsel olarak açıklama yapmasına rağmen hayvan hareketlerinin çok hızlı olduğu bu günlerde bulaşıcı oranı şiddeti daha da artmaktadır. Ciddi bir ekonomi kayıp sağlayan bu hastalık ateş ve karakterize ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Tüberküloz ise mikro bakteri, bovis etkisi olan etkeni olan mikrobiyal bir hastalıktır. Solunum ve sindirim yoluyla insan ve hayvanları sağlığını tehdit eden zoonoz bir hastalıktır. Halk dilinde de verem olarak bilinen bir hastalıktır” dedi.

“TÜKETİME UYGUN DEĞİLDİR”

Şap ve tüberküloz hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren Engin Hastaoğlu, “Şap, tüberküloz hastalığına göre canlı hayvan muayenesinde daha rahat belirtilerini saptadığımız kendine göre belirtileri olan bir hastalıktır. Yüksek ateşte seyreden hayvanlarda ciddi kilo kayıplarına sebebiyet veren, özellikle ağız bölgesinde veziküllerle beyaz renkte vezikülleri oluşturan, tırnak bölgesinde yine aynı şekilde lezyonlar oluşturan bununla birlikte ilerleyen safhalarında ciddi kilo kayıpları, ağız bölgesinde mukozalarda soyulmayla birlikte seyreden ciddi kilo kaybıyla karakteristik bir hastalıktır. Bu hayvanların kesilmesi durumunda eğer hayvanda başka bir enfeksiyon, hastalık yoksa hayvanın besi durumu iyiyse hayvanın bu hastalıklı bölgeleri, özellikle baş ve tırnak bölgeleri imha edilir. Beraberinde et tüketime sevk edilir. Ama bu hastalıkta beraberinde başka bir enfeksiyon var ise hayvan zayıflamışsa bu hayvan da imha edilir. Eti tüketimi uygun değildir. Tüberküloz hastalığı ise canlıda tespiti şap hastalığına göre nispeten daha zordur. Çünkü şap hastalığı uzun soluklu seyreden kronik bir hastalıktır. Bunun tespiti de genellikle karkas etle birlikte bulgularına saptanır. Özellikle akciğer ve göğüs boşluğunda, diğer karaciğer ve organlarda hastalığın ilerleme seyrine göre tüberküllere rastlanılmaktadır. İlerleyen safhalarda lenf yumrularında renk değişikliğiyle birlikte şişkinlik sebebiyet oluşturur. Bununla birlikte bu hastalığın tüketimi iki kararı vardır. Bir hastalık eğer lokalizeyse yani lokal bir bölümdeyse büyük kan dolaşımıyla vücudun diğer organlarına sirayet etmediyse ve besi durumu iyiyse bu hayvan iç organları imha edilir. Eti de kavurma olarak şartlı tüketime tabi tutulur. Ama hayvanın hastalığı tüberküloz genele yayılmışsa generalize olmuşsa tüberküllere lezyonlara her yerde rastlıyorsak bununla birlikte lenf yumrularında az önce bahsettiğim belirtiler var ise hayvan iç organları da dahil tüm gövde imha edilir. Tüketime de uygun değildir. Zaten böyle bir durumda da bakanlığımız, üreticilerimize bunun tazminatını ödemektedir” ifadelerini kullandı.

“HAYVANIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLMASI GEREKİYOR”

Vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Hastaoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Kurban dini bir ibadet, dinin gerektirdiği şartları sağlaması öncelikli aradığımız şartlar. Bu şartlardan sonra hayvanı tabii sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Besi durumunun yerinde olması gerekiyor. Hayvanın bütün uzuvlarının üzerinde bulunması gerekiyor. Bu nedir? Kuyruk, kulak bunların eksiksiz olması icap eder. Büyükbaşlarda 2 yaş ve üzeri, küçükbaşlarda 1 yaş ve üzeri olması gerekmektedir. Hayvanın canlı, diri, tüylerinin parlak olması aranan şartlardan bazılarıdır. Bunun dışında hayvanda genel anlamda vücut boşluklarına akıntının olmaması, kanamanın olmaması, yaralanmanın olmaması gerekmektedir. Solunum ve ateşi bütün hayat bulgularının yerinde olması doğal olanıdır. Kurban Bayramınızın tüm İslam alemini hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız belasız üreticimizin, tüketicimizin beraber bir ve bütün bir şekilde bayram kutlamasını diliyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun.”