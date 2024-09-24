Bu artışla birlikte benzin fiyatları 42,59 TL’ye yükselirken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmedi.

Motorin, Yozgat’ta 40,69 TL seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Yozgat’ta sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları da 24,19 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT PİYASASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ

Son günlerde artan uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle motorin fiyatlarında büyük bir değişiklik beklenmediğini belirtirken, sürücülerin akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentilerinin de arttığını ifade ediyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin sürücüleri tedirgin etmesine neden oluyor.

AKARYAKIT FİYATLANDIRMA SİSTEMİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana Petrol Piyasası Kanunu doğrultusunda Serbest Fiyatlandırma Sistemi çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu sistem, bayilere bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirleme serbestliği tanıyor. Rekabetin, fiyatlar üzerindeki etkisi, tüketicilere daha fazla seçenek sunarak piyasa dengesini sağlıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, özellikle ulaşım maliyetlerini etkilemesi ve dolayısıyla diğer sektörlere de yansıması bekleniyor.

Sürücüler, artan maliyetlerin yanı sıra fiyatların geleceği hakkında belirsizlik içinde kalırken, uzmanlar, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Bu durum, Yozgat gibi illerde yerel ekonomiyi de etkileyebilir.