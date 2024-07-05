Çay tutkunları için kötü haber geldi. Türkiye'nin önde gelen çay üreticisi Çaykur, çay fiyatlarına ortalamada %22 oranında zam yaptı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 2024 yılı için yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak belirledi ve üreticilere kilogram başına 2 lira destekleme bedeli sağlayacak.

ÇAY+SİMİT DE ZAMLANACAK

Elektrik fiyatlarına %38 oranında zam gelirken, enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle perakende satış fiyatlarına önemli artışlar yapıldı. Emekli ve emekçilerin Temmuz zamları henüz yapılmadan gıda ürünlerine zam geldiği gözlemlendi.

Ekonomistler, memur ve emeklilere Ocak-Haziran maaş artışlarının TÜİK enflasyon oranına göre belirleneceğini ve bu durumun Temmuz ayından itibaren zam dalgasını tetikleyeceği konusunda uyarıda bulundular.