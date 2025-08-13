Türk kahvesinin kilogram fiyatı 835 liraya kadar yükseldi. Zincir marketlerde satılan ünlü Türk kahvesinin 100 gramlık paketi 83.50 liraya kadar çıktı. 2018’de 100 gramlık aynı kahvenin fiyatı 2 lira 73 TL iken aradan geçen 8 yılda 30 kat artış gösterdi

2018’de asgari ücretle 100 gramlık Türk kahvesinden 588 paket alınabilirken, bugün aynı maaşla sadece 264 paket alınabiliyor.

Kahve Alırken İki Kere Düşüneceğiz

Yani asgari ücret artık ancak 26 kilo kahveye yetiyor. Evde bir fincan Türk kahvesi hazırlamanın maliyeti artık cep yakıyor. 100 gramlık bir paketten çıkan ortalama 14 fincan kahve, fincan başına 6 liraya mal oluyor.

Öte yandan, küresel kahve piyasası son yıllarda peş peşe yaşanan krizlerle sarsıldı. Brezilya ve Vietnam’da iklim kaynaklı ürün kayıpları, finansal spekülasyonlar ve yaygın nakliye sorunları fiyatların hızla yükselmesine yol açtı.

Şubat 2025’te dünya genelinde Arabica kahvesinin fiyatı pound başına 4,41 dolara yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Zam Üstüne Zam

Brezilya’dan yapılan ithalata getirilen yüzde 50’lik yeni ABD tarifesi sonrası artan piyasa volatilitesi ise vadeli işlemleri pound başına 2,96 doların üzerine taşıdı.

Kahve, muafiyet listesinde yer almazken, ICE verilerine göre arabica kahve stokları 751 bin 44 çuvala düşerek son 14,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Londra Robusta Kahve Vadeli İşlemlerinde Londra Kahvenin tonu yılbaşında 5 bin 51 dolardan işlem görürken şu andaki işlem fiyatı 3 bin 654 dolara geriledi.