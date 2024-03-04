Mart 2024 itibariyle iş yeri kira zamları belirlendi! Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı verilerine göre, enflasyon yüzde 67.07 olarak kaydedildi ve kira artış oranı yüzde 55.91'e denk geldi. Bu verilerle birlikte iş yerlerinde kira zamları da netleşti. Geçtiğimiz ayın zam oranı yüzde 54.72 idi, ancak bu ay işletme sahipleri kira ödemelerini yüzde 55.91 oranında artırarak gerçekleştirecekler.

Konutlarda ise kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak belirlendi.

Örneklerle iş yerlerinin kira zamları şu şekilde hesaplanabilir:

10 bin liralık bir iş yeri kirası, 5 bin 591 lira zamla 15 bin 591 liraya yükselecek.

15 bin liralık bir iş yeri kirası, 8 bin 386,5 lira zamla 23 bin 386,5 liraya çıkacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası, 11 bin 182 lira zamla 31 bin 182 liraya ulaşacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası, 13 bin 977,5 lira zamla 38 bin 977,5 liraya yükselecek.

30 bin liralık bir iş yeri kirası, 16 bin 773 lira zamla 46 bin 773 liraya çıkacak.