Başkan Başkal, artan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak memurlara ve emeklilere ek zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Başkal, Türk Büro sen olarak kamu çalışanlarına zam müjdesi bekliyoruz. Memurlara, emeklilere ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmelidir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adaylar çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulundular. Hükümet tarafından teşvik, iyileştirme ve zam kararları açıklanıyor. Bu kararlardan bizlere de zam müjdesi vermesini bekliyoruz” dedi.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulması Türkiye Kamu-Sen'in olmazsa olmazıdır diyen Başkal, “Türkiye Kamu-Sen olarak Kamu çalışanlarını, emeklileri için insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz. Acil olarak; memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesi, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesi, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerekmektedir”

Başkal, “Türk Büro Sen olarak acil olarak yapılması gerekenler bulunmaktadır. Tüm memurlarımıza uygun maaş almasını talep ediyoruz. Sosyal yardımlar, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardımlar, deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının barınma ihtiyacı başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi, memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması, kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi, 4/C'li iken 4/B'ye geçen kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılması, kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması, 4688 sayılı Kanunun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin katılımcı ve sonuç alıcı bir hale gelmesi için imza ve itiraz yetkilerinin toplu sözleşmeye katılan tüm konfederasyon ve sendika temsilcileri lehine genişletilmesi, 657 sayılı Kanun'un revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu. Haber Merkezi