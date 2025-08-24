Erkekler için özellikle akşam saatlerinde arkadaş gruplarıyla bir araya gelmenin en keyifli aktivitelerinden birinin halı sahada futbol oynamak olduğu biliniyor. Fakat bu keyifli buluşmalar artık cebinizi zorlayacak. Art arda gelen zam furyasından halı sahalar da nasibini aldı.

Türkiye genelinde halı saha işletmeleri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenledi. Şu anda saatlik 2800 TL olan halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025'ten itibaren 3500 TL'ye yükselecek. Böylece yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanmış olacak.

Gerekçe: Yükselen Maliyetler

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, saha aydınlatmalarından ısıtma sistemlerine kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor. İşletmeler, oyuncuların mağdur olmaması için fiyat artışını uzun süredir ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini vurguluyor.

Amatör Futbolcular Durumdan Endişeli

Halı sahalara gelen zam, özellikle her hafta düzenli olarak futbol oynamayı alışkanlık haline getiren amatör sporcuları kara kara düşündürüyor. 8-10 kişilik takımlar halinde ödenen ücretler, kişi başı maliyeti de önemli ölçüde artıracak. 2.800 TL'lik eski tarifede kişi başı ödeme yaklaşık 280-350 TL arasında değişkenlik gösterirken, yeni tarifeyle birlikte bu rakam 350-450 TL seviyelerine çıkmış olacak.

Yozgat'ta Da Zam Uygulanıyor Mu?

Yozgat'ta ise güncel halısaha fiyatları saatlik 1680 lira olurken kişi başı tahmini 120 liraya tekamül ediyor. Peki uygulanacak zamlar Yozgat'ta da geçerli olacak mı?

Yozgat için henüz net bir zam olmazken eylül ayında fiyatların değişip değişmeyeceği amatör futbolcular için soru işareti oluşturdu.