4 Ekim 1959'da İstanbul'da doğan Zafer Peker, müzik dünyasında uzun yıllardır adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçıdır. 64 yaşında olan Peker, Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle tanınmaktadır. Ünlü sanatçı Hakan Peker'in ağabeyi olan Zafer Peker, evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Zafer Peker, 1992 yılında "Sensiz Olmaz" albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Albümde yer alan "Diyemedim" şarkısı, özellikle Best FM tarafından yılın en iyi slow şarkısı seçilerek büyük bir çıkış yakalamasını sağladı. Bu başarıyı, 1994 yılında çıkardığı "Kafayı Taktım Sana" albümüyle pekiştirdi. Albümdeki "Sensiz Sabah Olmuyor" şarkısı, sanatçının popülerliğini artırdı.

Zafer Peker, 1996 yılında "Dayanmıyor Yüreğim" albümüyle müzik kariyerine devam etti. Bu albümdeki "Veresiye Olmaz" şarkısı da dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. 1999 yılında "Aşkımız Var Gibi" albümüyle müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Özellikle "Aşkımız Var Gibi" ve "Anlamazsın" şarkılarıyla büyük ses getirdi.

Sanatçı, 2001 yılında "Aşk-ı Şikayet" ve 2005 yılında "Zafer Peker 2005" albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü. Toplamda yedi stüdyo albümü bulunan Peker, kendi bestelerine de albümlerinde yer vermiştir. 2013 yılında "Vallahi (Aşk Bize Yakışmadı)" albümüyle müzikseverlerle buluşan Peker, prodüksiyon ve konser çalışmalarıyla aktif olarak müzik sahnesinde yer almaya devam etmektedir.