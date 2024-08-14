Uşak'ın Banaz ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin 23. yıl kutlamalarında rozet takacak isimler arasında yer alan Arpacı, siyasi kariyeri ve yaşamı hakkında merak uyandırıyor. İşte Zafer Arpacı'nın hayatı ve siyasi geçmişi:

ZAFER ARPACI KİMDİR?

1964 yılında Banaz'da dünyaya gelen Zafer Arpacı, ilkokul ve ortaokul eğitimini Banaz'da tamamladı. Aile şirketi Yayla Akar Et Entegre Tesisleri'nin kurulmasına öncülük eden Arpacı, aynı zamanda Uşak Ticaret Borsası'nın kurucu başkanı olan merhum babası Fevzi Arpacı ve kardeşi Sefa Arpacı ile birlikte bu tesisi işletmektedir.

Zafer Arpacı, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığını 13 yıldır sürdürmektedir. Ayrıca, Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin üst kuruluşu olan PANKOBİRLİK'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta ve İhale Komisyon Başkanlığı yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol üstlenen Arpacı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Banaz Belediye Başkanı olarak seçilen Arpacı, AK Parti'nin 23. yıl kutlamalarında partinin yeni üyeleri arasında yer alacak.

AK PARTİ'YE KATILAN YENİ İSİMLER

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek 23. yıl programında, partiye katılacak yeni isimlere rozetleri takılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugünkü açıklamasında 2 milletvekili ve 15 belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Bu isimler arasında Zafer Arpacı da bulunuyor.