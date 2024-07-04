İlçe genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekipleri gramaj ve hijyen denetimi yaptı.



Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Denetimler hakkında açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “İlçemizde ekmek ve unlu mamullerinin imalatını yapan tüm işletmelerin hijyen, ekmek gramajı ve işyeri ruhsatları denetlenmektedir. Halkımızın sağlığı ve huzuru için 7/24 özveriyle çalışan zabıta ekiplerimiz, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir. Yapılan denetimler sonucunda ise işletmelerimizin gerekli özeni ve hassasiyeti gösterdiklerini söyleyebilirim. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnaflarımıza hassasiyetleri için teşekkür ederiz” dedi.