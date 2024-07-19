Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde faaliyet gösteren fırınları denetleyerek vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı açıklamada, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz sürecek” dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde zabıta ekipleri fırınlarda hijyen çeçevesinde baştan sona inceledi. İşletmelerde kullanılan malzemelerin saklama şartlarında, ürünlerin hijyenik sunumuna, personelin el temizliği ve giyim düzeninden, çalışma ortamının genel temizliğine kadar pek çok detay kontrol edildi. Ayrıca fırınlara ait çalışma izin belgeleri ve gıda güvenliği sertifikaları da detaylı bir şekilde incelendi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenle gıda tüketebilmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Başkan Dinçer, "Halkımızın güvenliği ve sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu kapsamda düzenlediğimiz denetimlerle işletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın, ekmek ve diğer fırın ürünlerini sağlıklı bir şekilde tüketebilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve işletmelerin genel olarak hijyen kurallarına uygun hareket ettiği belirtildi. Zabıta ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak sürdüreceklerini ve gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerini koruyacaklarını vurguladı. Halk sağlığını korumak adına il genelindeki denetimlerini periyodik olarak gerçekleştireceklerini ve işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyumunu sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.