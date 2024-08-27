Yozgat’a yeni atanan ve görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Albay Yalınkılıç'a görevinde başarılar diledi.

JANDARMA KIDEMLİ ALBAY CEZMİ YALINKILIÇ KİMDİR?

Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç; 1969 yılında Sivas ili Kangal ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamış, 1984 yılında girdiği Jandarma Okullarından 1988 yılında Sınıf Okulu, 1989 yılında Foça Jandarma Komando Okulu ve 1995 yılında Jandarma Subay Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Sırasıyla; Karakol, JÖH ve Komando birliklerinde Özel Tim, Bölük ve Birlik Komutanlığı, MSB Bakan Yakın Koruma Amirliği, Rize-Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı, Van, Sakarya ve Ordu İl Jandarma Komutanlıklarında çeşitli Şube Müdürlüğü, Çukurca Sınır Tugay Komutanlığında Birlik Komutanlığı, Lice Komando Tabur Komutanlığı, Afganistan ISAF-RS Misyonlarında Afgan Sınır Polisi (ABP-Kabil Havaalanı dâhil) Kıdemli Danışmanlığı, Jandarma Okulları-Güvenlik Bilimleri ABD’de öğretmenlik/öğretim görevlisi ve TMH kapsamında Tecrübe Aktarımı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılında Albay rütbesine terfi etmiş olup, 2016-2017 TEM D. Bşk. lığında Şube Müdürlüğü, 2017-2018 Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcılığı ve 30 Haziran 2018 tarihli ve 2018/400 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gürcistan Tiflis Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak yurt dışı daimî görevlerinde bulunmuştur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi ile Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans yapmış olup, iki Hizmet ve bir Onur Madalyası sahibidir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak İl Jandarma Komutanı olarak atanarak 2021-2024 yılları arasında görev yapmıştır.

15 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/278 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat İl Jandarma Komutanı olarak atanarak, 22 Ağustos 2024 tarihinde göreve başlamıştır.

Esin Özgür Yalınkılıç ile evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.