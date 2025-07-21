Bengisu Avcı, 1996 senesinde İzmir'de doğdu. Avcı, yüzmeye 6 yaşında Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde adım attı. Annesi Meserret Avcı ve babası Hüseyin Avcı'nın yardımlarıyla spor hayatına yönlendirdi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde okudu.

2010 senesinde açık su yüzme sporu yapan Avcı, 2011-2015 senelerinde Türkiye Milli Takımı'nda bulundu ve uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsilen yarıştı. 2016 senesinde Napoli-Capri arasındaki 34 kilometrelik parkuru "Çılgın Türkler Yüzme Ekibi" ile başarıyla bitirdi.

2017'de ilk defa Manş Denizi'ni yüzmeyi denedi fakat hipotermi sebebiyle parkuru bitiremedi. Ertesi sene tekrardan denedi ve 3 Ağustos 2018'de İngiltere'den Fransa'ya 11 saat 29 dakikada yüzerek ulaştı. Böylece Manş Denizi'ni geçen en hızlı ve en genç Türk kadını oldu.

Yaptığı Başarıları

Los Angeles açıklarındaki Catalina Kanalı'nı 34 kilometre yüzerek 11 saat 59 dakikada tamamladı. Bu parkuru en hızlı geçen Türk kadını oldu.

48 kilometrelik parkuru 9 saatte bitirerek geçen ilk Türk kadın sporcu unvanını verildi. Aynı sene, Manş, Catalina ve Manhattan parkurlarını bitirerek "Üçlü Taç" (Triple Crown) kazanan ilk Türk sporcu oldu.

İspanya ile Fas arasındaki 3 saat 24 dakikalık parkuru yüzerek ilerledi.

26 kilometrelik Yeni Zelanda parkurunu 10 saat 14 dakikada bitirerek geçmeyi başaran ilk Türk sporcu oldu.

Gelibolu Anzak Koyu-Gökçeada arasındaki 30 kilometrelik parkuru bitiren ilk yüzücülerden birisidir.

2022'de Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun antrenörlüğünü yaptı.