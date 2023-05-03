Sorgun’a yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Müjdeyi veren İlçe Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçeye yapılan hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ekinci, Sorgunluların yüzlerini güldüren haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Olimpik yüzme havuzun 5 bin metrekare alana sahip olacağını aktaran Başkan Ekinci, ilçe halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Ekinci, yarı olimpik havuzun 2024 yılında faaliyete geçeceğini de bildirdi.

Sorgun’da her çocuğun yüzme öğreneceğini aktaran Ekinci, söz verdikleri gibi ilçe için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Ekinci’nin yaptığı açıklama ise şu şekilde; “Söz verdik yapıyoruz. Sorgun’da yüzme bilmeyen hiçbir çocuk kalmayacak. 5 bin metrekare yarı olimpik yüzme havuzumuz 2024 yılında faaliyete geçecek” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan