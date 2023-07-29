Yaz döneminin gelmesi ile birlikte Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Yozgat Gençlik Merkezi tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi dahilinde Yozgat ve ilçelerdeki gençlere yüzme kursu veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme kursları sayesinde yüzme bilmeyen genç kalmayacak.

Proje ile amaçlananın ise sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek sporla tanışmaları olduğu belirtildi.

“YÜZME EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Yozgat Valisi Ziya Polat da Gençlik Merkezi görevlileri tarafından verilen kurslarda yüzmeyi öğrenen gençleri paylaşarak açıklamada bulundu.

Vali Ziya Polat paylaşımında, “Yüzme bilmeyen kalmasın. GSB Yaz Spor Okulları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz kapsamında yüzme eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan