Kadışehri Belediye Başkanlığında yapılan toplu-iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, işyeri Sendika Temsilci Murat Varol ve sendika üyeleri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar hariç sendika üyesi işçilerin ücretlerine ilk altıay için yüzde 60 oranında ücret zammı yapıldı.

Hizmet İŞ Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada, “İşçinin alınteri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, işçinin alınteri kurumadan ücretini ödeyen, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın’a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir