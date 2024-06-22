Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, orman yangınlarının yüzde 89’u insan kaynaklı sebeplerle başladığını söyledi.
Vali Özkan, “vatandaşların davranışlarına dikkat ederek orman yangınlarını önleyebiliriz” dedi.
Vali Özkan, orman yangınları hakkında vatandaşları uyararak şunları söyledi: “Orman alanlarda ve yakınlarında ateş yakmayın. Anız ateşi yakmayın. İzin verilen mesire yerleri dışında mangal ateşi yakmayın. Sigara izmaritlerini doğaya atmayın. İzin verilen kamp alanları dışında kamp ateşi yakmayın. Yangına sebep olacak atıkları gördüğünüzde ormanlardan uzaklaştırın. İzin verilen kamp alanları dışında kamp ateşi yakmayın. Çöpünüzü doğada bırakmayın.”
Muhabir: Alpaslan Demir