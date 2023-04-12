Dr. Murat Yıldırım, dünyadaki başlıca ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalıkları hakkında açıklama yaparak, her yıl 17,9 milyon kişinin bu hastalıklara bağlı kaybedildiğini ve maalesef üçte birinin 70 yaş altında gerçekleştiğini belirtti.

Dr. Yıldırım, kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 80’inin kontrol edilebilen risk faktörlerine bağlı olduğunu ifade etti.

Dr. Yıldırım, Bu risk faktörleri arasında tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve obezite yer almakta olduğunu belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetleri ile erken dönemde risk faktörlerinin tespit edilerek tedavi edilmesinin önemine vurgu yapan Dr. Yıldırım, kişilerin de kendi sağlıkları hakkında farkındalığa sahip olması ve gerekli tedbirleri almalarının kalp sağlığı için önemli olduğunu, buna göre, günlük en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılması, tütün ve ürünlerinin kullanımına son verilmesi, günlük toplam tuz alımının sınırlandırılması, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli kan basıncı, kan şekeri ve kan kolesterolü kontrolü, kilo kontrolü, stresten uzak durulması, ailede kalp hastalığı hikayesi olsun ya da olmasın düzenli olarak kalp kontrollerinin yapılması gerektiği altını çizdi. Haber Merkezi