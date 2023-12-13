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Gelişmeler doğrultusunda, SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan değerlendirmeye göre, asgari ücret, emekli ve memur maaşları üzerindeki son düzenlemeler dikkat çekiyor. Karakaş, emekli maaşlarına yüzde 50 oranında bir zam öngördü ve bu durumda en düşük emekli memur aylığının 14 bin 815 TL'ye çıkabileceğini belirtti.

Milyonlarca çalışan, memur ve emekli, ocak ayında yapılacak olan zam haberi için bekleyişe geçmiş durumda. Asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başladı ve memur ile emekli maaşlarındaki artış, aralık ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Yaklaşık 15 milyon 200 bin emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek olan zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak yüzde 45 olarak belirlendi. Tahminlere göre, yüzde 50'lik bir artışla en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye çıkabilirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 15'lik bir zammın da göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, kümülatif olarak yıl sonuna kadar yüzde 50'ye yakın bir zam öngörüldüğünü belirtti. Şu anda en düşük emekli maaşının 9.876 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, sadece yüzde 50 oranında bir zammın bile en düşük emekli memur aylığının 14 bin 815 TL'ye varabileceğini vurguladı.