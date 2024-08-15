Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt limit ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bankacılık sektörü, ağustos ayı itibarıyla HGS alt limit ücretlerinin 245 liraya yükseltileceğini duyurdu.

HGS alt limit ücretleri son olarak 1 Nisan’da yapılan yüzde 75'lik zamla birlikte 175 liraya çıkarılmıştı. Ancak, temmuz ayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan artışların ardından, limitlerde yeni bir güncelleme yapılacağı bekleniyordu.

Yeni düzenlemenin, yetkili kurumlar tarafından bankalara iletildiği ve bankacılık uygulamaları üzerinden HGS yüklemelerini gerçekleştiren vatandaşlar için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Bu değişiklik, araç sahiplerinin otoyol ve köprü geçişlerinde ekstra maliyetlere hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.