Düzenlenen Toplu-İş sözleşmesi Yozgat Belediyesi Personel Ltd. Şti. tarafından işçilere yüzde 30 zam yapıldı.

Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen imza törenine Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, AK Parti Kadın Kolları Yozgat İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Milletvekili adayları Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Yusuf İbiş ve çok sayıda belediye işçileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “ Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte her ortamda enflasyon arttı dediğimde ek protokoller imzaladık. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte yol yürüdüğüm için çok mutluyum. Bizler yıllardan beri işçilerimizi taşerondan kurtarmak için taşeronla ilgili Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önemli kararlar aldı. Böyle önemli bir sistemi hayata geçiren Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımıza Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyorum. Daha önceki yasalarda şu ifade ediliyordu her Belediye şirketleri kendileri ihale yapardı ihale yaparken de her şirket parayı işçiden alırdı faturasını keserdi KDV dahil ödemezdi Yozgat’ta ihale yapıp giderlerdi. Bizler bunu yol arkadaşım Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ilettik Cumhurbaşkanımızla birlikte önemli bir karara imza attılar. AK Parti Milletvekili adayımız Abdulkadir Akgül beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum bir isteğimiz olduğunda bizleri geri çevirmedi. Yozgat’ın tarihinde ilk kez bir toplu sözleşme yaptık. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim etsin yapılan yüzde 30’luk zam işçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse ise; “ Toplu iş sözleşmemiz hayırlı mübarek olsun. Bizler göreve geldikten hemen sonra Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanımı Ferman Zararsız ile birlikte daha önceki toplantılarda ifade ettiği gibi önceki dönmedi taban alacakları hemen ödedik. Bizleri işçinin alın teri daha kurumadan emeğinin karşılığını hemen vermek lazım anlayışından geliyoruz. Her bir mesai arkadaşımızla belediyenin hizmetlerinde azami katkıyı verdiklerini biliyoruz. Her bir mesai arkadaşımız evinden çıkarken yarabbi bugün ailemin, çocuğumun rızkını helalinden kazanmak için işyerime gidiyorum ve akşama da inşallah bizlere evimize dönmeyi nasip eyler diye dua ettiğini biliyorum. Çalıştığınız her bir işin bir ibadet olduğunu biliyorum. 4 yıllık bir çalışma ortamında beraber olduk her birinizden çok memnunuz. Allah Bundan sonra ki süreçte de dirliğimizi, birliğimizi daim eylesin ve Yozgat’ı daha yaşanabilir bir hale gelmesi için el birliği ile daha uzun yıllar çalışmayı Allah bizlere nasip eylesin. AK Parti belediyeciliği 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı seçilmesi ile büyük bir değişim yaşandı. 2001 yılında kurmuş olduğumuz AK Partimiz çok büyük işler başardı. Hem ekonomik yönden, hem sosyal yönden çok güzel hizmetlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız çıktığı bu kutlu yolda sizlerin desteği ile yürüyecek. Bir tarafta şer odaklarının olduğu, bir yanda vatan sevdalısı olduğu bir seçime gidiyoruz. Yozgat Cumhurbaşkanımıza geçmişte çok büyük destek verdi bugünde vereceğine inanıyorum. Bu kadar işçi kardeşlerimiz burada çok büyük hatırları var bizler yüzde 20 olan oranı yüzde 30’a çıkardık” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül ise; “Yapılan sözleşme hepinize hayırlı olsun. Yıllardır Hak-İş gibi TESKOMB gibi kuruluşlar özünde sözünde hep bir olmuş milletimiz bekası devletimizin işleyişi hakkında her zaman dik durmuşlardır her zaman vatanından milletinden yana tavır koymuşlardır. HAK-İŞ bizim için çok önemli bir kuruluştur. Burada ki işçi kardeşlerimizin hepsi vatanına, milletine bağlı insanlardır. Ankara seçimleri kaybedildi kaybeden Ankaralılar oldu 4 yıldır Ankara’ya bir çivi dahi çakılmadı birkaç heykel yapıldı onun haricinde bir iş yapılmadı. 5 yıl bizim kaybımız olamaz çünkü biz gelişmemiz için diğer ülkeleri yakalamalıyız. Ankara seçimlerini şu şekilde kaybettik belediye çalışanları nasıl olsa kazanıyor diye işlerini sıkı tutmadılar. Yozgat’ta şuanda gördüğümüz hava mükemmel ben 20 gün önceYozgat’a geldiğimde gerçekten ümitsizliğe kapılacaktım. Allah’a çok şükür bugün Yozgat’ta gitmediğim yer kalmadı el sıkmadığım az insan kaldı köylere dahil ulaşabiliyoruz ve görüyoruz ki Yozgat halkı Türkiye’ye kurulan tuzakları görmüş Yozgat halkı gerçekten çocuklarının, ülkesinin, geleceğinin ne kadar tehlike altında olduğunu görmüş. Türkiye’de en çok şehit veren Yozgatlı bu seçimin ciddiyetini anlamış. Yozgat’ımızın büyük desteği ile ben şuanda alanda Yozgat’ta 4-0’ı görüyorum. Bizler herhangi bir makam sahibi olma hayalinde değiliz. Cumhurbaşkanımızın Ülkeyi kalkındırmasında bir nebze katkımız olmasının peşindeyiz. Bize bir şey olmaz demeyelim. Bize bir şey olmaz diyen ülkeler vardı Irak bize bir şey olmaz diyordu. Suriye, Libyalılar bizlere bir şey olmaz diyorlardı. Şuanda hepsi Yunanistan’a kaçabilmek için şişme botlarda çoğu telef oldu. Ülkemize sahip çıkalım birlik beraber olalım. Toplu sözleşmemiz hepinize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan; “Yozgat çalışanlarımız için tarihi güne tanıklık ettik. Toplu iş sözleşmesinin yüzde 20 olan rakamı yüzde 30’e çekilmesinin mimarı Belediye Başkanımıza ve Milletvekili adayımıza yürekten teşekkür ediyorum. Geçmiş zamanlarda düzenlenen şube kongresinde de belediye de çalışan arkadaşlarımıza kongrede masa kurduk Belediye Başkanımızla belirli bir oranı toplantımızda yakaladık. Toplu iş sözleşmelerinin hem ücret uygulaması gelmeden kadrolu arkadaşlarımız için de bin liralık ilave katkı veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir