Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketicilerin perakende alışverişlerinin nabzını tutan istatistikleri paylaştı. Bu istatistikler aynıca çarşı-pazardaki hareketliliği de belgeliyor.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,9 YÜKSELDİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 artış yaşadı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 82,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 16,7 yükseldi.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3,4 ARTIŞ YAŞANDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı. Haber Merkezi