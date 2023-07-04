Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 138,1 arttı.

Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasına ait.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük bir artış ile 3 milyon 077 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI YÜZDE 94,9 ARTTI

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 artışla 4 Milyar 822 Milyon 741 bin 665 lira olurken, toplam prim tutarı yüzde 92,5 artışla 9 Milyar 005 milyon 954 bin 305 lira olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2022 yılında yüzde 21,2 artış göstererek 34 Milyon 917 bin 314 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 28,1 arttı.

TOPLAM ÖDENEN HASAR BEDELİ YÜZDE 32,8 ARTTI

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 2 Milyar 218 Milyon 501 bin 835 lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694 Milyon 999 bin 871 lira bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 812 Milyon 454 bin 829 lira bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı. Haber Merkezi