Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın A kotası yüzde 10.55 artırıldığı açıklandı.

Türkiye şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak açıklandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da konuyla ilgili paylaşım yaparak Kayseri Şeker Fabrikası’nın kotasının yüzde 10.55 artırıldığını ifade etti. Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Samimi bir gayretle üretirseniz emekleriniz zayi olmuyor, Allah bir sebep halkediyor. Kayseri Şeker’in şeker kotası 429 bin 550 tondan yüzde 10.55 artışla 474 bin 870 ton (A) kotasına yükseltildi. Ülkemize, çiftçilerimize, çalışanlarımıza, Kayseri Şeker ailesine hayırlı olsun. Kararı verenlere bu kararda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi