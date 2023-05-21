Başkan Coşar, Üretimin ve istihdamın sembolü Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizin imar planındaki parsellerinin tamamını çeşitli sektörlerde yatırım yapacak olan firmalara tahsisini gerçekleştirmemizin ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştık dedi.

Coşar yaptığı açıklamada; “Bölgemizde yoğun bir şekilde yatırım yapmak isteyen firmaların parsel talebinde bulunması nedeniyle genişleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hitech, Makine, Otomasyon ve Metal Sanayi, Tarım Makineleri, Gıda, Tekstil, Ambalaj, Orman ve Yapı Ürünleri gibi sektörlerden 32 firmaya ait 38 fabrikanın yer alacağı Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde başlangıçta 153 milyon doları bulan ve daha sonraki süreçte 407 milyon doları bulacak yatırıma, başlangıçta istihdam yönünde 1855 kişiyi bulan ve tüm etapların tamamlanması sonucunda 9 bin 970 kişiye iş imkanı sağlanması, diğer taraftan ise 254 milyon dolar ihracat rakamına ulaşılması hedeflenmektedir.Biz ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah bu fabrikaların tamamının da inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.Boğazlıyan'ı üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir