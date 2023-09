Başkan Kabayel, “Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, ek ders ücret ödeme katsayılarının gündüz öğretimi için 140’tan 280’e, gece öğretimi için 150’den 300’e artırılması için Türkiye genelinde imza kampanyası başlattı” dedi.

Kabayel yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimizin imzaları şubelerimiz aracılığıyla, 29 Eylül tarihine kadar toplanarak genel merkezimize gönderilecek. Genel Merkezimiz daha sonra bu imzaları Milli Eğitim Bakanlığı’na iletecek. Bilindiği gibi geçmiş dönemde ek ders ücretlerinin artırılmasına ilişkin verilen sözler ile 18. ve 19. Milli Eğitim Şuralarında alınan tavsiye kararları bulunmaktadır. Buna rağmen ek ders ücret hesaplamalarında dikkate alınan ek ders göstergelerinde, en son 2006 yılında artış yapılmış ve o tarihten bugüne kadar yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Yani öğretmenlerin ek ders ücretleri, yapılan maaş zammı oranında her yıl artırılırken, katsayı artışı gerçekleşmemiştir. Öğretmenlerin 2023 yılı Temmuz-Aralık net ek ders saatlik ücreti 60,12 liradır. Öğretmenlerin geçen süre içinde ek ders saat ücretleri asgari ücret seviyesine inmiş, katsayı artışı yapılmadığı için zamlar bir anlam ifade etmemiştir. Enflasyon oranlarının her geçen gün artması ve ekonomik koşulların zorlaşması karşısında, öğretmenlerin aylık geliri giderlerini karşılamaya yetmez hale gelmiştir. Ülkenin doğusundan batısına, her coğrafyasında ve her şartta görev yaparak ülkemiz ve geleceğimiz için fedakârlık yapmakta olan öğretmenlerimiz bu emeklerine karşılık ekonomik yönden mağdur edilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin ek ders ücret hesaplamalarında dikkate alınan ek ders göstergelerinde, en son 2006 yılında yapılan artışın günümüz şartlarına göre tekrar düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu noktada Türk Eğitim-Sen olarak ek ders ücret ödemelerinde kullanılan katsayıların düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesinde yer verilen ek ders ücret ödeme katsayılarının; gündüz öğretimi için 140’tan 280’e, gece öğretimi için 150’den 300’e artırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)