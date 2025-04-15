Bu kapsamda, Nisan ayı için toplam 5,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Bakan Göktaş, evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı bireyler ile ailelerine yönelik yapılan destek ödemelerinin sürdüğünü belirterek, “Bu ay, Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına 10 bin 125 TL ödeme yapıyoruz. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından sağlanan Evde Bakım Yardımı, engellilik alanında hak temelli sosyal yardım anlayışıyla sunuluyor. Göktaş, bu yardımların şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

2025 ZAMLI EVDE BAKIM YARDIMI TUTARI

Evde Bakım Yardımı, 2025 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 11,54 oranındaki artışla birlikte 7 bin 609 TL’den 10 bin 125 TL’ye yükseltildi.

ÖDEME SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, e-Devlet Kapısı üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarası ve şifre ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Ziraat Bankası üzerinden ödeme alan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazarak 4747’ye SMS göndererek bakiye sorgulaması yapabiliyor.