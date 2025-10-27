Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında yaptığı açıklamada, genç kategorisine başvuracak vatandaşların hem kendi hem de ailesinin üzerinde konut bulundurmaması gerektiğini belirtti.

Genç Kategorisi: 18-30 Yaş ve Konutsuzluk Şartı

Yozgat dahil 81 ilde yapılacak olan TOKİ’nin sosyal konut projesi farklı kategorilerde satışa sunulacak. Genç kategorisinde 18-30 yaş arası olma şartı bulunuyor. Bakan Kurum, bu yaş aralığındaki gençlerin yalnızca kendisinin ve ailesinin üzerinde konut bulunmaması durumunda başvuru yapabileceğini açıkladı:

“Gençler 18-30 yaş sınırına başvurabilecek. Bu kısma giren gençlerimizin hem kendi hem de hanesinin üzerinde ev olmama şartı var. Buradaki gerçek hedefimiz, evi olmayan ailelerdir. Bazı kişiler kendi 4-5 evi olmasına rağmen çocuklarının üzerine yapmıyor, onlar başvurmasın istiyoruz.”

Bakan Kurum, 30 yaş sonrası gençlerin genç kategorisinden çıktığını ve başvurularını diğer kategoriler üzerinden yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Şart Tepki Topladı

Başvuru şartı, özellikle evli veya çalışmak için başka bir ile taşınmış gençler arasında tartışma yarattı. Bazı vatandaşlar, örneğin 28 yaşında evli ve kirada yaşayan bir gencin, babasının kendi oturduğu bir evi olduğu için başvuru yapamayacak olmasını eleştiriyor.

Uzmanlar ve vatandaşlar, şartın “ailede birden fazla ev varsa başvuru yapılamaz” şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bakanlıktan önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Vatandaşlar Ne Diyor?

Vatandaşlar, başvuru şartının mevcut haliyle birçok gerçek ihtiyacı karşılamadığını vurguluyor. Özellikle şehir dışında çalışmak zorunda kalan veya kendi ailesini kurmuş gençler, mevcut kriterler nedeniyle sosyal konut fırsatından mahrum kalabiliyor. Sosyal medyada ve yorum bölümlerinde, şartın esnetilmesi ve sadece ailede 2 veya daha fazla ev bulunması durumunda başvurunun engellenmesi önerileri öne çıkıyor.