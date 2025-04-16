1949 yılında Mardin’de doğan Türkeş, sanat yolculuğuna 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda başladı. Seslendirme sanatçılığı, oyun yazarlığı ve yönetmenlik görevlerini 2011 yılına kadar sürdüren sanatçı, Türkiye’nin kültürel hayatına önemli katkılar sundu.

Televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesi tarafından, “Olacak O Kadar” programındaki “Yusuf Yusuf Usta” karakteriyle tanınan Türkeş, Dormen Tiyatrosu’ndan Devlet Tiyatrosu’na, Ali Poyrazoğlu Topluluğu’ndan Tuncay Özinel Tiyatrosu’na kadar birçok önemli tiyatroda sahne aldı. “Uçan Daire”, “Çizmeli Kedi” ve “Bidondaki Çıplak” gibi tiyatro oyunlarıyla başarılı performanslar sergiledi.

Sanatçı, tiyatro çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da üretkenliğini sürdürdü. 1967-1977 yılları arasında HAYAT Resimli Roman dergisinde, dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından kısa hikâyeler çevirerek Türk okuyucusuna sundu. Bu yazarlar arasında O. Henry, Guy de Maupassant ve Anton Çehov da bulunuyor.

Dil ve kültür çalışmalarına verdiği önemle de bilinen Türkeş, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde ileri düzey bilgiye sahip. İlgili kültür merkezlerinden aldığı eğitimlerle bu alandaki yetkinliğini belgelemiş durumda. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak kokartlı turist rehberi unvanı aldı. Rehberlik yaptığı dönemde Karayipler’e dair tarihî bir bilgi hatasını tespit ederek, bilimsel kaynaklara dayalı düzeltmeleriyle akademik çevrelerde de takdir topladı.

1970’li yıllarda öğretmenlik mesleğine adım atan Türkeş, İstanbul’daki çeşitli devlet okullarında yabancı dil eğitimi verdi. Aynı dönemde seyahat ve gezi yazılarına yönelerek, çeşitli dergilerde “Seyyah” ve “Traveler” başlıklarıyla yazılar yayımladı.

Yazarlık kariyerini tiyatro dışında da sürdüren sanatçının kaleme aldığı eserler arasında “Himalayalardaki Kervan” romanı ve İngilizce olarak yazdığı “The Stories of Nasreddin Hodja” adlı kitap yer alıyor. Tiyatro oyunları, derlemeler ve çeşitli antolojilerle edebiyat dünyasında da yer edinmiş durumda.

1973 yılından itibaren avukatlık mesleğini de sürdüren Türkeş, hukuki bilgisini medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırdı. TGRT’de yayınlanan “Ailemin Avukatı” programıyla kamuoyunun hukuk bilincine katkıda bulundu. Turkish Daily News ve Yeni Gün gazetelerinde çeşitli hukuk ve seyahat köşelerinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı.

Hukuk alanında yayımlanmış pek çok eserinin yanı sıra, 2018 yılından bu yana SAT7TÜRK TV ekranlarında “Lezzetli Sohbetler” programıyla izleyici karşısına çıkan Türkeş, bilgi birikimini farklı alanlarda aktarmaya devam ediyor.