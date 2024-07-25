Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2008 yılında Trabzonspor altyapısında adım atan Yazıcı, burada gösterdiği üstün performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında Trabzonspor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan genç yetenek, yetenekleri ve sahada sergilediği oyunla büyük bir çıkış yakaladı.

Yazıcı'nın performansı her geçen gün yükselirken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti. Özellikle Fransız kulübü Monaco, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16 milyon euro gibi yüksek bir teklif sundu. Bu transfer teklifi, Türk futbolu adına önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri yalnızca kulüp düzeyinde kalmadı. 11 Haziran 2017 tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılarak ulusal düzeyde de kendini kanıtlama fırsatı buldu. Milli takımda sergilediği performansla da dikkatleri üzerine çeken Yazıcı, Türk futbolunun geleceği adına umut vadeden isimlerden biri olarak öne çıktı.

Yazıcı'nın futbol kariyerindeki bu hızlı yükseliş, ona hem ulusal hem de uluslararası alanda saygın bir yer kazandırdı. Futbolseverler, genç yıldızın kariyerindeki gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyor.