Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir ve neden öldü?

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta doğdu. İlk eğitimini köyünde tamamlayan Kavaklı, 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden diploma aldı.

ÖLÜM NEDENİ: KANSER

Yusuf Kavaklı, aylar önce katıldığı bir programda, ağır bir ilaç tedavisi gördüğünü ve kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Bu süreçte saçlarının döküldüğünü belirten Kavaklı, sağlık sorunlarıyla biliniyordu.

CENAZE DETAYLARI

Yusuf Kavaklı'nın cenazesi, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü İstanbul Fatih Cami'nde öğlen ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Cenazenin Fatih Cami'nden kaldırılacağı saatler arasında detaylı bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Yusuf Kavaklı'nın vefatı, sevenleri ve izleyicileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kendisini televizyonda her hafta soru-cevap formatında izleyenler yakından tanırken, onun bilgi dolu sohbetleri ve öğretici yaklaşımı uzun süre hatırlanacak.