Prof. Dr. Yusuf Kalko, Türk kalp damar cerrahisi uzmanı olarak bilinmektedir.

1970 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Kalko, Ankara'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden sonra, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamış ve 1994 yılında Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Kalko, asistanlık döneminde "Büyük Arter Transpozisyonu" konulu bir tez çalışması yapmıştır.

Kalko'nun akademik kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel toplantıda 142 bildiri sunulmuş ve bu bildirilerin 34'ü uluslararası, 108'i ulusal toplantılarda yer almıştır. Ayrıca yayımlanmış veya kabul edilmiş toplam 20 uluslararası ve 30 ulusal yayını bulunmaktadır.

2001 yılında Kalp Damar Cerrahisi uzmanı unvanını alan Kalko, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak görev yapmış ve daha sonra İstanbul Özel Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde Aort ve Periferik Arter Cerrahisi Sorumlu Hekimi olarak görev almıştır. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi'nde Periferik Damar Cerrahisi Sorumlu Hekimi olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Yusuf Kalko, katıldığı televizyon programları ve yaptığı açıklamalarla da kamuoyunun dikkatini çekmektedir.