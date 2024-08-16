Yusuf Güney, Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon'da doğan sanatçı, müzik kariyerine Londra'da başlamadan önce Trabzon'da büyüdü. Aslen Gümüşhane Kelkitli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı.

Londra'da yaşamaya başladıktan sonra genç yaşta bir şirkette pazarlama müdürü olarak başarılı bir kariyer edinmiş olan Yusuf Güney, müziğe olan ilgisini 2006 yılında Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Rafet El Roman ile tanışarak somutlaştırdı. Bu tanışma, Güney'in müzik dünyasında ilk adımlarını atmasına vesile oldu.

2008 yılında, Rafet El Roman'ın albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan "Aşk-ı Virane" isimli bestesi ile müzik kariyerinde önemli bir adım atan Güney, bu parçadaki düetiyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkı, Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde 17 hafta bir numarada kalarak büyük bir başarı elde etti ve 2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı.

Yusuf Güney, 12 Şubat 2009 tarihinde ilk albümü "Bir Sevda Masalı"nı Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde çıkardı. Albümün ilk video klibi "Heder Oldum Aşkına", Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Avrupa Radyo Listesi'nde ise 99. sırada yer aldı. Mayıs ayında ise "Aşkım Aşklarından Bulasın" isimli şarkısına çekilen ikinci video klip, liste başarıları ile dikkat çekti.

Güney'in 10 parçadan oluşan ikinci albümü "Aşka İnat", 3 Mayıs 2010 tarihinde Emre Plak etiketiyle piyasaya sürüldü. Ardından 2012 yılında "Kader Rüzgarı" isimli maksi single albümünü, 2013 yılında ise "Sevgi Arsızı" albümünü çıkardı.

Yusuf Güney, müzik kariyerinde birçok ödül ve başarıya imza atmış, Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.