Yusuf Elmas, Türkiye’de son yıllarda sosyal medyada millî bilinç ve tarih temalı içerikleriyle tanınan bir içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni.

Özellikle YouTube platformunda yayınladığı videolar, tarihi figürlerin doğru anlaşılması ve millî kimliğin güçlendirilmesi konusunda önemli bir kitleye ulaştı.

Sosyal medya’da sıkça aranan Yusuf Elmas nereli olduğu ve doğum tarihi bilinmiyor.

Mesleği olarak YouTube içerik üreticisi söylenebilir. Sosyal medydada üzerine yaptığı çalışmalara dayanılarak, sosyal medya eğitmeni ve tarih anlatıcısı olarak çalışıyor.