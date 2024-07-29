Yusuf Dikeç’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Yusuf Dikeç kimdir? İşte detaylar…

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, eğitim hayatını memleketi Göksun'da tamamladıktan sonra, 1994 yılında Uzman Jandarma Okulu'nu kazanarak Ankara'ya taşındı. Burada başladığı eğitimini başarıyla tamamlayan Dikeç, ilk görev yeri olarak Mardin'e atandı. 1999 yılında Jandarma Astsubaylık sınavını kazandıktan sonra eğitimine devam etti ve 2000 yılında İstanbul'a atandı.

İstanbul'daki kısa görev süresinin ardından, Dikeç Ankara Jandarma Spor Gücü'ne atandı. Spor kariyerine de önem veren Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamladı. Akademik kariyerine devam eden Dikeç, Konya Selçuk Üniversitesi'nde antrenörlük üzerine yüksek lisans yaptı.

YUSUF DİKEÇ'İN EĞİTİM VE SPOR KARİYERİ

1994: Uzman Jandarma Okulu'nu kazandı ve Ankara'ya taşındı.

Mardin: İlk görev yeri.

1999: Jandarma Astsubaylık sınavını kazandı.

2000: İstanbul'a atandı.

Ankara Jandarma Spor Gücü: Spor kariyerinin başladığı yer.

Gazi Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü mezunu.

Selçuk Üniversitesi: Antrenörlük yüksek lisansı.

Yusuf Dikeç'in başarı dolu kariyer yolculuğu, hem eğitim hem de spor alanında önemli adımlar atarak devam etmektedir.

YUSUF DİKEÇ VE ŞEVVAL İLAYDA TARHAN İKİLİSİ FİNALE YÜKSELDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

Bakan Bak, Paris 2024'te madalyayı garantileyen milli atıcıları kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım elemelerinde birinci olarak finale yükselen ve madalyayı garantileyen Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisini tebrik etti.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun." ifadelerini kullandı.