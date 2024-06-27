Survivor, sadece mücadele dolu anlarıyla değil, yarışmacılarının özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Survivor yarışmacısı Nefise Karatay da bu ilgiyi çeken isimlerden biri. Ancak, Karatay'ın hayranlarının merakını en çok cezbeden konulardan biri eşi Yusuf Day'in kim olduğudur. Peki, Yusuf Day kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

NEFİSE KARATAY'IN EŞİ YUSUF DAY KİMDİR?

Bursa'nın önde gelen işadamlarından biri olan Yusuf Day, iş dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor. Ünlü manken Nefise Karatay ile evli olan Day, dikkat çeken bir isim. Çift, 15 Temmuz 2014 tarihinde düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün gecesinde pop müziğin usta ismi Erol Evgin'in sahneye çıkması, geceye renk kattı.

Yusuf Day ve Nefise Karatay çifti, sosyal medyada paylaştıkları romantik anlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Çiftin birbirlerine duydukları sevgi ve saygı, sık sık gündeme geliyor. Ancak, Yusuf Day'ın yaşı ve memleketi hakkında detaylı bilgiler bulunmamaktadır.

Survivor yarışmacısı Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day, iş dünyasındaki başarıları ve özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri. Çiftin mutlu birlikteliği, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Yusuf Day'ın özel hayatı hakkında bilgiler sınırlı kalmaktadır. Nefise Karatay'ın hayranları, bu aşk dolu çifti yakından takip etmeye devam ediyor.