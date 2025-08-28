Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, 27 Ağustos’ta ikinci kez nikâh masasına oturdu. Parlak’ın yeni eşi, avukat Yusuf Caner Özbek oldu. Çiftin düğünü, özellikle Banu Parlak’ın taktığı gösterişli altın kolyeler nedeniyle sosyal medyada gündem yaratırken, kamuoyunun ilgisi bir o kadar da Caner Özbek’in kim olduğuna çevrildi.

Yusuf Caner Özbek’in Yaşamı

1985 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Caner Özbek, 2025 itibarıyla 40 yaşında. Aslen nereli olduğuna dair net bilgiler kamuoyuna yansımış değil, ancak hayatının büyük bölümünü İstanbul’da geçirdiği biliniyor. Özbek, kişisel yaşamını basından uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle ailesi ve özel geçmişiyle ilgili bilgiler sınırlı.

Çalışma Hayatı Ve Mesleği

Avukatlık mesleğiyle tanınan Yusuf Caner Özbek, aynı zamanda iş dünyasında da faaliyet gösteriyor. İstanbul merkezli bir hukuk ve mimarlık şirketinin sahibi olan Özbek, hem hukuki danışmanlık hem de mimari projeler alanında çalışmalar yürütüyor. İş hayatında düşük profilli bir duruş sergileyen Özbek, medyada pek yer almasa da sektörde saygın bir konumda olduğu ifade ediliyor.

Banu Parlak İle Evlilikleri

Yusuf Caner Özbek, 27 Ağustos’ta Banu Parlak ile evlenerek magazin gündemine girdi. 1987 doğumlu olan Parlak, Kastamonu kökenli bir sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi işletmecisi. Çiftin düğünü, özellikle Parlak’ın boynuna taktığı ağır altın kolyelerle büyük yankı uyandırdı.

Parlak’ın önceki evliliğinden bir kızı bulunuyor. Ancak Yusuf Caner Özbek’in daha önce bir evlilik yapıp yapmadığına dair kamuoyuna yansımış bir bilgi bulunmuyor. Çiftin evliliği sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılanırken, Özbek’in medyadan uzak ve sakin tavrı, onun hakkında daha fazla merak uyandırdı.