Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamayla yeni görevine getirilen Yusuf Bingöl, Elazığ’daki müftülük görevini devralacak. Uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Bingöl’ün, din hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinde tecrübeli bir isim olduğu biliniyor.

Elazığ İl Müftülüğü görevinden alınan İrfan Üstündağ ise 11 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu göreve atanmıştı.

Yeni İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün önümüzdeki günlerde Elazığ'da görevine başlaması bekleniyor.

Yusuf Bingöl Kimdir?

1968 yılında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamladıktan sonra, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini, 1986 yılında yatay geçiş yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1989 yılında tamamladı.

2015 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi aldı. Memuriyete 1990 yılında Bingöl-Karlıova ilçesinde İmam-Hatip olarak başladı.1992 yılında kısa süre Bingöl-Adaklı Müftüsü, 1992-1997 yılları arasında Bingöl-Solhan Müftüsü olarak görev yaptı.

1997-2003 yılları arasında Almanya’nın Düsseldorf Başkonsolosluğu bölgesinde din görevlisi olarak hizmet verdi. Yurt dışı dönüşü 2003-2008 yılları arasında Sivas-Suşehri Müftüsü; 2008-2011 yılları arasında Tekirdağ-Muratlı Müftüsü, 2011-2017 yılları arasında İstanbul Sancaktepe Müftüsü ve 2017- 2022 yılları arasında Kocaeli-Çayırova Müftüsü olarak görev yaptı.

02.08.2022 tarihi itibari ile Ankara Gölbaşı İlçe Müftüsü olarak görev yapan Yusuf BİNGÖL, Arapça ve orta düzeyde Almanca bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.