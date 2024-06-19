Yusuf Atala, Türk oyuncu ve televizyon sunucusudur.

İstanbul'da 4 Mart 1957 tarihinde doğan Atala, ünlü dizilerde ve filmlerde yer alarak tanınmıştır.

Marmara Üniversitesi Basın Yayın bölümünden mezun olan ve Kuşdili Eğitim Merkezi'nde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu eğitmenliği de yapmış olan Atala, uzun yıllar süren oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Yusuf Atala, "Yaprak Dökümü", "Kampüsistan" ve "Pis Yedili" gibi önemli yapımlarda rol almıştır. Oynadığı diziler arasında "Kefaret" (2020), "Araf Zamanı" (2012), "Yamak Ahmet" (2011-2012), "Pis Yedili" (2012), "Servet Avcısı" (2008), "Osmanlı Cumhuriyeti" (2008), "Yaprak Dökümü" (2006-2010), "Kampüsistan" (2003), "Hayat Bilgisi" (2003), "Çocuklar Duymasın" (2002), "Sırlar Dünyası" (2002), "Tatlı Hayat" (2001), "Bizim Aile" (2001), "Adı" (2000), "İkinci Bahar" (1998), "Gurbetçiler" (1996), "Çiçek Taksi" (1995), "Süper Baba" (1993), "Ah Şu Komşularımız" (1990), "Uzaylı Zekiye" (1987) gibi yapımlar bulunmaktadır.

Ayrıca Yusuf Atala'nın kızı Bükre Atala da babası gibi oyunculuk yapmaktadır ve birlikte "Pis Yedili" dizisinde rol almışlardır.