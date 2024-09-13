Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın uzun yıllardır yakın dostu olan Halim Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Kara'nın ani ölümü, Sakarya’da geniş bir üzüntüye yol açtı.

KALP KRİZİ SONRASI MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Halim Kara, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Arifiye ilçesi Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kara, yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan ilk tahliller sonrası Kara’ya yaklaşık bir saat kalp masajı yapıldı, fakat bu çabalar sonuç vermedi.

YUSUF ALEMDAR'IN DERİN ACISI

Başkan Yusuf Alemdar, yakın dostu Halim Kara'nın ölüm haberini aldıktan sonra hemen hastaneye gitti. Alemdar, Kara'nın kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü ve duygusal anlar yaşadı. Alemdar, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Kara'nın vefatı, sadece Alemdar’ı değil, tüm Sakarya halkını derinden etkiledi.

Yusuf Alemdar, Halim Kara'nın ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yüreğim yanıyor. Yol arkadaşım, kader arkadaşım Halim Kara'yı kaybettik. İyi günde kötü günde birlikte yol yürüdüğüm kardeşim. Bugüne kadar bir karıncayı dahi incittiğini görmedim. Tertemiz bir kalbi vardı. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim rahmetiyle karşılasın” dedi.

Alemdar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Canım kardeşim Halim Kara’nın cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben Erenler Kayalar Reşitbey Merkez Cami’nden kaldırılıp Erenler Kayalar Reşitbey Mahalle Mezarlığı’na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

Halim Kara’nın cenazesi, bugün (13 Eylül 2024) Cuma namazının ardından Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Merkez Cami’nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kara’nın cenazesi, Kayalar Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.