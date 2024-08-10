Yusuf Akkuş’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Yusuf Akkuş kimdir? İşte detaylar…

YUSUF AKKUŞ KİMDİR?

Yusuf Akkuş, 1963 yılında Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Kayacık Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde tamamlayan Akkuş, daha sonra Kur'an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam-Hatip Ortaokulu'ndan, 1984 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden ve 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyerine Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Dağyeri Köyü'nde İmam-Hatip olarak başlayan Akkuş, 1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi'nde Müftülük ve Vaizlik kursunu başarıyla tamamladı. Aynı yıl Artvin Yusufeli Vaizliğine atanarak vaizlik görevine adım attı.

1989-1991 yılları arasında Çorum Osmancık İmam-Hatip Lisesi'nde asker öğretmen olarak görev yapan Akkuş, 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği görevini yürüttü. Bu süreçten sonra sırasıyla Giresun Çamoluk (1995-1997), Eskişehir Mihalıççık (1997-2004) ve Sakarya Kocaali (2004-2011) ilçelerinde görev yaptı. 2011 yılında kısa süreliğine Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevine atanarak ardından Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi.

2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü görevine atanan Akkuş, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine döndü.

03.05.2018 tarihinden itibaren Sivas İl Müftüsü olarak görev yapan Akkuş, 20.11.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kayseri İl Müftülüğü görevine atandı. Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.